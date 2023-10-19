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UEFA, yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu tescil etti

UEFA, yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu tescil etti

UEFA, silahlı saldırı sonucu iki kişinin ölmesi nedeniyle yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti.

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UEFA'dan yapılan açıklamada, "Yarıda kalan maçın devre arasındaki skoru (1-1) nihai sonuç olarak onaylandı ve iki takıma da birer puan verildi. F Grubu'nun sıralaması buna göre güncellenecek ve sarı kartlar geçerli olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki ülke federasyonunun da kalan sürenin oynanmaması ve devre arasındaki sonucun tescil edilmesi yönünde talepte bulundukları belirtildi.

F Grubu'nda ilk iki sırada yer alan Belçika ve Avusturya, turnuvaya katılmayı garantilemişti.

"İsrail'de UEFA maçları oynanmayacak"

UEFA, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de de maç oynanmamasına karar verdi.

Açıklamada, "İsrail'deki mevcut emniyet ve güvenlik durumunun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından UEFA İcra Kurulu, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de UEFA maçlarının oynanmamasına karar verdi." denildi.

İsrail Futbol Federasyonu ve UEFA organizasyonlarında mücadele eden Maccabi Haifa ile Maccabi Tel-Aviv'den, bu karar yürürlükte olduğu sürece iç saha maçlarını oynayabilecekleri alternatif statlar önermesi talep edildi.

Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçı 6 Aralık Çarşamba gününe, UEFA Avrupa Konferansı Ligi'nde aynı gün oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk karşılaşması ise 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendi.

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