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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Nokia'da binlerce kişi işten çıkarılacak

Nokia'da binlerce kişi işten çıkarılacak

Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia üçüncü çeyrekte satışlarında yüzde 20 düşüş yaşadı. Nokia, 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

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Nokia'dan yapılan açıklamada, net satışların, üçüncü çeyrekte Kuzey Amerika gibi pazarlarda 5G ekipmanlara talebin azalmasıyla 6,24 milyar avrodan 4,98 milyar avroya düştüğü belirtildi.

Şirketin 2026'ya kadar 800 milyon ile 1,2 milyar avro arasında tasarruf yapmayı planladığının belirtildiği açıklamada, bunun personel giderlerinde yüzde 10-15'lik bir azalma anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Programın, Nokia'nın bugün sahip olduğu 86 bin çalışan yerine 72 bin çalışanlı bir organizasyona yol açması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

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