İsrail'in hastane iddiasını Al Jazeera çürüttü! Saniye saniye incelendi: İşte sonuç

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasının yankıları sürüyor. IDF, saldırının hemen ardından facianın Filistin tarafından atılan bir füze nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmiş, sorumluğu reddetmişti. Bu tezi savunan İsrail kanadı Al Jazeera'nın görüntülerini kullanmıştı. İsrail'in paylaşımlarını mercek altına alan Al Jazeera, İsrail tarafından paylaşılan 'kanıt'ları inceledi ve vardığı sonucu dünya kamuoyu ile paylaştı.

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İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtilerek, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Hastaneye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

"İsrail savaş suçu işledi"

Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti. Marouf, İsrail’in savaş suçu işlediğini belirterek, “Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi” dedi.

İsrail suçu Filistin roketine attı

İsrail tarafı ise suçu Filistin tarafından atılan roket attı ve iddiasını kanıtlamak için bir dizi belge ve ses kaydı yayınladı.

İsrail kendisini savunurken Al Jazeera'nın görüntülerini kullanmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali de bu argümanı kullanan isimler arasındaydı.

İsrail'in paylaşımlarını mercek altına alan Al Jazeera, İsrail tarafından paylaşılan 'kanıt'ları inceledi ve vardığı sonucu dünya kamuoyu ile paylaştı.

Al Jazeera'nın dijital araştırması, İsrail ordusunun Gazze'deki El Ahli Arap hastanesine yapılan saldırının başarısız bir roket fırlatmasından kaynaklandığı yönündeki iddiasına hiçbir dayanak bulamadı.

Bu yanlış bilgiyi yayan isimlerin başında gelen Naftali'den ise itiraf gibi bir paylaşım gelmişti.

Naftali sosyal medya hesabından 'İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu' paylaşımını yapmış, ancak ölü sayısı artması üzerine gönderisini silmişti.

Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etmişti. Al Jazeera'nın haberinde 'Sorumluluğun reddedilmesi ve sosyal medya paylaşımlarının silinmesi, İsrail'in saldırıya bakış açısı konusunda şüphe uyandırıyor' denildi.

Türkiye İsrail'i yalanladı: Görüntüler kırpılmış ve ters çevrilmiş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Gazze'deki hastane saldırısına yönelik açıklamalarda bulundu. Açıklamada "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var" başlığıyla, İsrail tarafından paylaşılan görüntülerin doğru olmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dezenformasyon içeren haberlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var." başlığıyla paylaşılan görüntüler manipülasyon içermektedir. Görüntülerin paylaşılmadan önce manipüle edilecek şekilde kırpıldığı ve ters çevrildiği tespit edilmiştir. Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan roketlerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin füzelerin gidiş yönünde olmadığı belirlenmiştir.

Görüntülerin ham halinde de görüldüğü gibi, Gazze'den çıkan roketlerin yönü ile hastanenin konumu ters yöndedir. Ayrıca Hamas roketlerinin karanlıkta bıraktığı iz açıkça görülmektedir. Bu izler, roketlerin fırlatma alanı ve gidiş yönünün belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hastane bölgesindeki patlamalar, sol üst köşede görülen ve Gazze'den atılan roketlerle ilgisi olmayan bir parlamanın hemen ardından gerçekleşmektedir.

"Manipülasyonun tespit edilmemesi için..."

İsrail resmi devlet hesabından paylaşılan görüntülerde ise roket fırlatma alanı olarak belirtilen yerin hastane bölgesinin diğer tarafına geçtiği, dolayısıyla hastanenin roketlerin fırlatılış yönüne alındığı belirlenmiştir. Ayrıca sol köşedeki şüpheli parlama görüntülerden çıkarılmıştır. Yüksek çözünürlükte görüntüler olmasına rağmen, manipülasyonun tespit edilmemesi için düşük çözünürlüklü görüntüler kullanılmıştır.