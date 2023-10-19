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Çilingir kapıyı açtı, vahşet ortaya çıktı! Koca kaçmaya çalışırken yakalandı

Çilingir kapıyı açtı, vahşet ortaya çıktı! Koca kaçmaya çalışırken yakalandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir kişi eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Ahmet A. (67) ve Münevver A'dan (60) haber alamayan çocukları, çilingir çağırarak eve girdi. Kapı açılınca Ahmet A. sokağa kaçtı, Münevver A. ise yatağında cansız bulundu.

Olay yerine çağırılan polis ekipleri, Münevver A'nın boğularak öldürüldüğünü belirledi.

Yunus ekiplerince yakalanan katil zanlısı Ahmet A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Münevver A.'nın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

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