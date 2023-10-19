Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov resmi temaslarını sürdürüyor. Rusya ile Kuzey Kore’nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılını kutlamak amacıyla başkent Pyongyang'a Kim ile görüşme gerçekleştirildi.

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Rus Bakan Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim tarafından kabul edildi ve görüşme 1 saatten fazla sürdü. Lavrov, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile de görüşme yaptı. Görüşmede, siyasi temasların takvimi dahil ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin güncel konular ayrıntılı müzakere edildi.

Kovid-19 salgını sonrasında ikili ticaret hacminin artırılmasına vurgu yapıldı.

Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki duruma ilişkin müzakerelerin ele alındığı görüşmede, bölgedeki gerilimi azaltmak için ortak çaba göstermeye hazır olunduğu teyit edildi.