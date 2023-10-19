BIST 7.826
DOLAR 27,99
EURO 29,68
ALTIN 1.759,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karslı ikizler kumbaralarındaki parayı Gazze’ye bağışladı

Karslı ikizler kumbaralarındaki parayı Gazze’ye bağışladı

Ankara'da düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde Gazze için kurulan yardım standına 6'ncı sınıf öğrencisi ikizler de kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Abone ol

Keçiören ilçesinde Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri başladı. Kalaba Kent Meydanı’nda başlayan tanıtım günlerinde yöresel ürünler stantlarda beğeniye sunuldu. Kars’tan ve Ardahan’dan getirilen kazlar arasından seçilen en güzel hayvan yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Tanıtım günlerinde Gazze için yardım standı da kuruldu. 6’ncı sınıf öğrencisi Karslı ikiz kız kardeşler Seda ve Sıla Zehir, kumbaralarındaki 100 Türk lirasını Gazze’ye gönderilmesi için bağışladı. Seda Zehir, Gazze’de ölen çocuklara üzüldüklerini belirterek, “Artık oradaki çocukların ölmesini istemiyoruz. 100 lira bağışladık, ikiziz. İsrail artık bu savaşa son versin istiyoruz” diye konuştu.

Kaşar dönerinin tadına bakan Can Akbaba ise, dönerin tadını beğendiğini söyleyerek, “Ben Ardahanlıyım. Bunu zaten ben biliyordum ama buralarda tanınması güzel. Kaşarın döneri yeni yeni tanınıyor” dedi.
Tanıtım günleri 23 Ekim'e kadar devam edecek. Kurulan yardım standından yapılan alışverişlerin gelirleri ise Gazze’ye gönderilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü
Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü
Nokia'da binlerce kişi işten çıkarılacak
Nokia'da binlerce kişi işten çıkarılacak
Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?
Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?
Eski MHP'li ilçe başkanını öldüren şüpheli Bilecik'te kadın kıyafetiyle yakalandı
Eski MHP'li ilçe başkanını öldüren şüpheli Bilecik'te kadın kıyafetiyle yakalandı
İsrail'in hastane iddiasını Al Jazeera çürüttü! Saniye saniye incelendi: İşte sonuç
İsrail'in hastane iddiasını Al Jazeera çürüttü! Saniye saniye incelendi: İşte sonuç
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüştü
Çilingir kapıyı açtı, vahşet ortaya çıktı! Koca kaçmaya çalışırken yakalandı
Çilingir kapıyı açtı, vahşet ortaya çıktı! Koca kaçmaya çalışırken yakalandı
Kazakistan, çok sayıda ürünün Rusya’ya ihracatını yasakladı
Kazakistan, çok sayıda ürünün Rusya’ya ihracatını yasakladı
Gizli tehlike kemik erimesini önlemenin yolları!
Gizli tehlike kemik erimesini önlemenin yolları!
UEFA, yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu tescil etti
UEFA, yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu tescil etti
Pakistan'dan Gazze'ye 100 ton insani yardım!
Pakistan'dan Gazze'ye 100 ton insani yardım!
CHP genel başkanlık yarışıyla ilgili Özgür Özel 'İlla merak ediyorlarsa söyleyeyim' dedi yüzdeyi açıkladı
CHP genel başkanlık yarışıyla ilgili Özgür Özel 'İlla merak ediyorlarsa söyleyeyim' dedi yüzdeyi açıkladı