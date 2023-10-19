Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Özkan Karakurt evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Özkan Karakurt (44), dün işe gitmeyince arkadaşları telefonla aradı. Buna rağmen kendisine ulaşamayan arkadaşları durumu Karakurt'un ailesine haber verdi.

Haber üzerine ailesi tarafından hemşirenin yaşadığı İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'ndeki evine gidilerek, kapısı çalındı. Açılmayan kapıyı kıran aile, evde Karakurt’un cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri geldi.

Van Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Karakurt'un cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Hakkari'nin Bağışlı köyünde toprağa verileceği öğrenilen Karakurt'un kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucuyla belli olacak.