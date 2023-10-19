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Sigara yakmak istediler, biri öldü diğeri ağır yaralandı! Dehşet verici olay Samsun'da yaşandı

Sigara yakmak istediler, biri öldü diğeri ağır yaralandı! Dehşet verici olay Samsun'da yaşandı

SAMSUN'da içinde oturdukları otomobilde sigara yakmak için çakmağı çaktıklarında alevler içerisinde kalan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yanarak hastanelik oldu.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Samsun Üniversitesi yolu üzerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bal (21) ve Gökay Arslan (21) park halindeki otomobilin içinde otururken sigara yakmak için çakmağı çaktıklarında henüz bilinmeyen sebeple aracın içinde alev parlaması oldu ve gençler alevlerin içinde kaldı.

Mustafa Bal olay yerinde hayatını kaybederken, Gökay Arslan ise çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan tedavi altına alınırken, Mustafa Bal'ın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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