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MEB duyurdu! Ek öğretmen ataması yapıldı

MEB duyurdu! Ek öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildiğini duyuruldu.

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Öğretmenlerle ilgili atama işlemleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan pozisyonlara ek atama yapıldı.

581 pozisyona ek atama

Millî Eğitim Bakanlığınca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 581 boş pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi.

Atama sonuçları

Atama sonuçlarına Millî Eğitim Bakanlığının "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

MEB
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