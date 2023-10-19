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Eski Malezya Başbakanı Mahathir, ABD ve İsrail'i "yalancılıkla" suçladı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, ABD ve İsrail'i "yalancılıkla" suçladı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İsrail-Filistin çatışmasında ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin "yalan söylemekle" suçladı.

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Mahathir, sosyal medya platformu X'ten videolu mesaj paylaştı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıya ilişkin Biden'ın açıklamalarını eleştiren Mahathir, "Başkan Joe Biden'ın Gazze'deki hastanenin bombalamasının, yanlış ateşlenmiş Filistin roketinden kaynaklı olduğuna ilişkin açıklaması tam anlamıyla saçma ve absürt" ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıyı "İsrail'in yaptığından şüphe duyulmasını" sorgulayan Mahathir, İsrail'in, Filistinlileri ve Gazze'yi "yok etmeye çalıştığını" öne sürdü.

Biden'ın açıklamalarının, Netanyahu'nun ve ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) "geri bildirimlerine dayalı olduğunu" kaydeden Mahathir, "Netanyahu'nun her konuda yalan söylediği ortada. Biden, açıklamalarına güvenilirlik katmak için Pentagon'u kullanmak istiyorsa, biz, Pentagon ve diğer ABD kurumlarının Irak'taki kitle imha silahlarının varlığıyla ilgili yalan söylediğini unutmadık" dedi.

Mahathir, İsrail'in "bebek iddialarının" da "yalan" olduğunu söyledi.

Eski Başbakan, İsrail'in Filistinlilere yönelik "gaddarlığının" ABD'nin Tel Aviv yönetimini "desteklemesinden kaynaklı olduğunu" belirtti.

"ABD Hükûmeti, desteğini İsrail'den çekerse ve rejime tüm askeri yardımlarını durdurursa İsrail, Filistinlilerin soykırımı ve toplu katliamını fütursuzca yapamazdı" diye konuşan Mahathir, ABD hükûmetine "doğruyu söyleme" çağrısı yaptı.

Mahathir, "İsrail ve ordusu teröristtir. ABD, açıkça teröristleri destekliyor. Peki bu durumda ABD nedir?" ifadelerini kullandı.

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