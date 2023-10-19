İsrail, büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor

Gazze'de günlerdir katliam gerçekleştiren İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

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İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Gazze'deki bombardımanlarda da sivil kayıpları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve bunun sonucunda Türkiye genelinde İsrail'e tepki gösterileri yapıldı. Protestolar nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, Türkiye'deki vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunurken, dün akşam da İstanbul Havalimanı'na gelen bazı İsrail vatandaşları ülkeden ayrıldı.

İsrail, Türkiye'den büyükelçi ve diplomatlarını çekiyor

İsrail, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını "Yüksek tehdit seviyesi" olan dördüncü seviyeye çıkartırken, yeni gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye ve bölge ülkelerden çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

Protestocular İsrail konsolosluğu'na havai fişek atmıştı

Katliama Türkiye'nin 81 ilinden tepki yağıyor. Protestolar Türkiye genelinde devam ederken, öncekigün kalabalık bir grup İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelmişti. Savaş karşıtı sloganlar atan grup konsolosluk binasına havai fişek atmıştı. O anlar kameraya yansımıştı.