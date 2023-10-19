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BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı geldi

BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze için acil insani ateşkes çağrısı yaptı. Guterres, "Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması için ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Perşembe günü Gazze'de acil insani ateşkes çağrısında bulundu.

Dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işleyen İsrail, Filistin'i kan gölüne çevirdi. İsrail ordusunun saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Son olarak Gazze'de Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bir bomba atıldı. Korkunç saldırıda çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 500 Filistinli öldü.

13 gündür insanlığı rafa kaldıran İsrail ayrım gözetmeksizin sivil katleden İsrail ordusu mülteci kampı, hastane, cami dahil sivillerin sığınabileceği her noktayı bombalamayı sürdürüyor.

Guterres'ten Gazze için ateşkes çağrısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze için acil insani ateşkes çağrısı yaptı. Guterres, "Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması için ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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