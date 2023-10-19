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Burcu Esmersoy'dan İsrail açıklaması

Burcu Esmersoy'dan İsrail açıklaması

Sunucu Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot'un sosyal medyada yer verdiği, "İsrail'in yanındayım" yazılı paylaşımını beğendi. Esmersoy, tepki çeken beğeni hakkında açıklama yaptı.

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Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi. Ünlü isim, beğeni sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu. Hesabından açıklama yapan Esmersoy, hesabının ofiste açık olduğunu ve paylaşımı kimin beğendiğini bulmaya çalıştığını söyledi.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı

Paylaşımı beğenmesinin ardından kısa sürede gündem olan ve tepki çeken Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm, Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde meydana gelen 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak üzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım. Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim.

 "İsrail ile birlikte durmuyorum"

Ünlü isim, "Çok net bir şekilde söylemek isterim ki (bu konuda benim düşüncem keşke dünya barışını sağlasa) Gazze'de yaşananlar konusunda İsrail ile birlikte durmuyorum. Bunun aksini düşünmek bile beni benliğimden uzaklaştırır. Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım" ifadelerini kullandı.

Esmersoy, "Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı. Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum affedin lütfen" mesajını yazdı.

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