Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararına göre yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu.

"Bakasetas'a teklif yaptık, kabul etmedi"

Doğan, yıldız futbolcuları Bakasetas'la anlaşamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararına göre yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz."