BIST 7.769
DOLAR 27,97
EURO 29,69
ALTIN 1.775,84
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Ertuğrul Doğan: Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi

Ertuğrul Doğan: Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararına göre yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

Abone ol

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu. 

"Bakasetas'a teklif yaptık, kabul etmedi"

Doğan, yıldız futbolcuları Bakasetas'la anlaşamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararına göre yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC'den İsrail ve Filistin'deki vatandaşları için tahliye çalışması
KKTC'den İsrail ve Filistin'deki vatandaşları için tahliye çalışması
Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki askerlerle bir araya geldi
Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki askerlerle bir araya geldi
Oyun Bitti 27 Ekim'de izleyiciyle buluşuyor
Oyun Bitti 27 Ekim'de izleyiciyle buluşuyor
AK Parti'den vatandaşlara SMS gönderen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na eleştiri
AK Parti'den vatandaşlara SMS gönderen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na eleştiri
SPK'dan 19 isme 6 ay geçici işlem yasağı
SPK'dan 19 isme 6 ay geçici işlem yasağı
ABD'den vatandaşlarına dünya çapında seyahat uyarısı
ABD'den vatandaşlarına dünya çapında seyahat uyarısı
Mauro Icardi, derbileri boş geçmiyor
Mauro Icardi, derbileri boş geçmiyor
MEB duyurdu! Ek öğretmen ataması yapıldı
MEB duyurdu! Ek öğretmen ataması yapıldı
BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı geldi
BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı geldi
İsrail, büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor
İsrail, büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor
İsrail şiddetinden binlerce Filistinli, içecek su bile bulamıyor
İsrail şiddetinden binlerce Filistinli, içecek su bile bulamıyor
Batman'da kaçak kazı yapanlar yakalandı
Batman'da kaçak kazı yapanlar yakalandı