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Ertuğrul Doğan: Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararına göre yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.Abone ol
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu.
"Bakasetas'a teklif yaptık, kabul etmedi"
Doğan, yıldız futbolcuları Bakasetas'la anlaşamadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararına göre yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz."