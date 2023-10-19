Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki askerlerle bir araya geldi

Gazze'ye kara harekatı için emir bekleyen İsrail askerlerine ziyarette bulunan İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ''Savaşçılarla birlikte, hazırız'' mesajı verdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi yakınındaki bir alanda askerlerle bir araya gelerek, "Savaşçılarla birlikte, hazırız" mesajı verdi.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu sonrası bölgede gerilim düşmüyor. Misilleme olarak tam ablukaya aldığı Gazze'yi bombalayan İsrail, bir yandan da kara birliklerini ve tanklarını sınıra yaklaştırdı.

İsrail'in kara birlikleri Gazze'ye girmek için gelecek emri beklerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da cephedeki askerlere 2. kez ziyarette bulundu. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, "Savaşçılarla birlikte, hazırız" dedi.

"Savaşmaya devam edecekler

Askerlerden yapılan hazırlıkları dinleyen Netanyahu, "Golani tugayının savaşçılarıyla birlikte buradayım, ülkenin her yerinden geliyorlar. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"Yakında Gazze'yi içeriden de göreceksiniz"

Öte İsrail savunma bakanı Yoav Gallant ise askerlerine, "Gazze'yi şimdi uzaktan görüyorsunuz, yakında içeriden de göreceksiniz. Komut gelecektir" dedi.