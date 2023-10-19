BIST 7.769
DOLAR 27,97
EURO 29,70
ALTIN 1.773,87
HABER /  DÜNYA

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki askerlerle bir araya geldi

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki askerlerle bir araya geldi

Gazze'ye kara harekatı için emir bekleyen İsrail askerlerine ziyarette bulunan İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ''Savaşçılarla birlikte, hazırız'' mesajı verdi.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi yakınındaki bir alanda askerlerle bir araya gelerek, "Savaşçılarla birlikte, hazırız" mesajı verdi.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu sonrası bölgede gerilim düşmüyor. Misilleme olarak tam ablukaya aldığı Gazze'yi bombalayan İsrail, bir yandan da kara birliklerini ve tanklarını sınıra yaklaştırdı.

İsrail'in kara birlikleri Gazze'ye girmek için gelecek emri beklerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da cephedeki askerlere 2. kez ziyarette bulundu. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, "Savaşçılarla birlikte, hazırız" dedi.

"Savaşmaya devam edecekler

Askerlerden yapılan hazırlıkları dinleyen Netanyahu, "Golani tugayının savaşçılarıyla birlikte buradayım, ülkenin her yerinden geliyorlar. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"Yakında Gazze'yi içeriden de göreceksiniz"

Öte İsrail savunma bakanı Yoav Gallant ise askerlerine, "Gazze'yi şimdi uzaktan görüyorsunuz, yakında içeriden de göreceksiniz. Komut gelecektir" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Oyun Bitti 27 Ekim'de izleyiciyle buluşuyor
Oyun Bitti 27 Ekim'de izleyiciyle buluşuyor
AK Parti'den vatandaşlara SMS gönderen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na eleştiri
AK Parti'den vatandaşlara SMS gönderen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na eleştiri
SPK'dan 19 isme 6 ay geçici işlem yasağı
SPK'dan 19 isme 6 ay geçici işlem yasağı
ABD'den vatandaşlarına dünya çapında seyahat uyarısı
ABD'den vatandaşlarına dünya çapında seyahat uyarısı
Mauro Icardi, derbileri boş geçmiyor
Mauro Icardi, derbileri boş geçmiyor
MEB duyurdu! Ek öğretmen ataması yapıldı
MEB duyurdu! Ek öğretmen ataması yapıldı
BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı geldi
BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı geldi
İsrail, büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor
İsrail, büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor
İsrail şiddetinden binlerce Filistinli, içecek su bile bulamıyor
İsrail şiddetinden binlerce Filistinli, içecek su bile bulamıyor
Batman'da kaçak kazı yapanlar yakalandı
Batman'da kaçak kazı yapanlar yakalandı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir, ABD ve İsrail'i "yalancılıkla" suçladı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir, ABD ve İsrail'i "yalancılıkla" suçladı
Yusuf Sarı'ya iki talip birden! Fransızlar peşinde
Yusuf Sarı'ya iki talip birden! Fransızlar peşinde