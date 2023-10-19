Oyun Bitti 27 Ekim'de izleyiciyle buluşuyor

Film, Türk ve Rus iki Air Soft takımının aralarında yaptıkları maçta, Rus takımının elindeki silahların gerçek olduğunu anlayan Türk takımının, hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

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Oyun Bitti, Air Soft oyunları oynayan Cenk, Cihan ve arkadaşlarının, başka bir Rus Air Soft takımı tarafından aldıkları maç teklifinde yaşadıkları aksiyon ve gerilim dolu macerayı konu ediyor. Cenk, Cihan ve arkadaşları, yine ekip arkadaşları olan Tolga aracılığıyla, Rus bir Air Soft takımının, ucunda para ödülü olan bir maç yapmak istediklerini öğrenirler. Cenk, Cihan ve arkadaşları teklifi kabul eder. Oyunun oynanacağı adaya giderler. Oyun başladıktan kısa bir süre sonra, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ederler. Rus takımının elindeki silahlar gerçektir. Artık Rus takımı avcı, Cenk, Cihan ve arkadaşları avdır. Ölümle hayat arasındaki ince çizginin üzerinde kıyasıya bir mücadele başlar.