AK Parti'den vatandaşlara SMS gönderen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na eleştiri

AK Parti Sözcüsü Çelik 2014’ten beri her tezkerede değişmeyen madde hakkında algı operasyonu yapmak için vatandaşlara SMS gönderen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun siyasi bilgisizliği ve yetersizliği her gün yeni bir aşamaya geçiyor. Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor" dedi.

"2014’ten beri her tezkerede bu madde var"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu’nun siyasi bilgisizliği ve yetersizliği her gün yeni bir aşamaya geçiyor. Kılıçdaroğlu, bugün vatandaşlarımıza sms gönderip, yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkân verdiğini iddia ederek tezkereye karşı olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor. Oysa iki yıl önce de bu konuya açıklık getirmiştik. 2014’ten beri her tezkerede bu maddenin olduğunu hatırlatmıştık. Bu maddenin Türkiye’nin uluslararası terörle mücadele koalisyonunun bir parçası olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bir madde olduğunu söylemiştik.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi cehaleti

Nitekim aynı maddenin yer aldığı tezkerelere Cumhuriyet Halk Partisi parlamento grubu olarak daha önce defalarca “evet” dedi. Buradan anlaşılan CHP yönetimi onayladıkları tezkerelerin hiçbirini ya okumadılar ya da yeni geliştirdikleri ittifak ilişkileri çerçevesinde tutum değiştirdiler. Kılıçdaroğlu’nun her iki durumda da derinleşen bir siyasi cehalet ve yetersizlik ile hareket ettiği ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu anlaşılan yeni ittifak ilişkileri nedeniyle tutum değiştirmesine bir bahane olarak yabancı güçlerin varlığından bahsediyor.

"Vatandaşlarımızı rahatsız eden sms’ler atarak bilgisizliğini bir kere daha ilan etti"

Doğrusu, 2014 ve 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına istinaden Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edilmiştir. Türkiye ile 80 ülke ve NATO ile Arap Ligi'nin de aralarında bulunduğu 5 uluslararası kuruluş bu koalisyonda yer almıştır. Koalisyona üye ülkeler de personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında iş birliği yapmaktadır. Meselenin özü budur. Kılıçdaroğlu’nun uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin gereklerini anlamaktan uzak olduğunu biliyoruz. Bugün vatandaşlarımızı rahatsız eden sms’ler atarak bilgisizliğini bir kere daha ilan etmiştir.

