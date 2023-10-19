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Trabzonspor Başkanı: Biz de 1959 öncesi şampiyonlukları isteriz

Trabzonspor Başkanı: Biz de 1959 öncesi şampiyonlukları isteriz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar tescillenmesi halinde Trabzonspor için de aynısını istediklerini belirtti.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemi ve Trabzonspor'daki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

A Spor'da konuşan Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme için de transfer sinyali verdi.

"Bakasetas'a teklif yaptık, kabul etmedi"

Ertuğrul Doğan, Bakasetas için,"Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararına göre yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

"Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz"

Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Hoca ile birlikte taraftarlarımız çok güzel günler gördü. Yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci... Biliyorsunuz Türkiye'de şampiyon olmak yetmiyor, kutlamak da önemli. Başımızda bir hoca varken Abdullah Avcı dahil kimseyle görüşmedim. Hoca ile arkadaş olarak her zaman konuştuk ama hiçbir zaman Trabzonspor olmadı konumuz o dönemde. Hocanın aklında Trabzonspor olduğunu göreve geldikten sonra gördük.

"Bjelica oyununu sahaya yansıtamadıktan sonra anlamı yok"

Trabzonspor Başkanı, yollarını ayırdıkları Nenad Bjelica hakkında ise şunları söyledi:

Bjelica'nın önceki takımlarındaki oyun Trabzon'a çok uygun bir oyundu. Her şey doğru olabilir ama sahaya yansımadıktan sona bunların hiçbir anlamı yok futbolda, Trabzon'da hiçbir anlamı yok. Maçları izlerken insanların oynanan futboldan ne kadar rahatsız olduğunu görüyordum. Trabzonspor Başkanı olarak gerekeni yapmam gerekiyordu. Hatay maçında bu işin olmayacağını anladım. Trabzonspor'un 2-0'dan maç kaybetmesini kabul edemem.

Nwakaeme transferi

Ertuğrul Doğan, eski oyuncuları için; "Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız." açıklamasında bulundu.

"Hakemler için az bile söyledim"

Ertuğrul Doğan, Pendikspor maçı için şunları söyledi:

Pendikspor maçından sonra hakemler için söylediklerimi hak ettiler. Az bile söyledim. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminim ama MHK ve alt kurumlara hakim olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir sistem var. TFF, bize Pendikspor maçının hakeminin ceza aldığını söyledi ama öyle olmadığını gördük. Pendik'in de hakkı yendi. Golümüzden önce top bizden çıkıyor, hakem korner veriyor. Doğruyu söylemeyecek miyiz? Hakemin ceza alması için ne gerekiyor daha? 3 İstanbul takımı medya gücüyle haklı haksız her şeyin üzerine inanılmaz gidiyor.

"Fenerbahçe'ye veriliyorsa biz de 1959 öncesi şampiyonlukları istiyoruz"

Trabzonspor Başkanı; 1959 öncesi şampiyonluklar için de,

Fenerbahçe'ye veriliyorsa ben de istiyorum. Başvuru yaptım. Mantıklı geliyor mu? O farklı bir soru. Fenerbahçe böyle bir şey düşündü. Böyle bir uygulama olacaksa Trabzonspor'un 5 yıldızı olacak hayırlısıyla.
ifadelerini kullandı.

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