AK Partili Dr. Nazım Maviş'in Filistin paylaşımına TikTok'tan engelleme!

Sosyal medya platformu TikTok AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'in hesabını, Filistin'deki insanlık dramını anlattığı video sebebiyle kalıcı olarak kapattı.

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Maviş skandal uygulama hakkında X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tiktok, Milletimizin verdiği yetkiyle TBMM Genel Kurulunda, Filistin’de yaşanan vahşete dikkat çektiğim konuşmamın yer aldığı ve Filistin'deki insanlık dramına ilişkin görüntülerin bulunduğu videoyu paylaşmam sebebiyle hesabımı kalıcı olarak kapattı.

Bu videoların “politikalarını ihlal” ettiğini söyledi. Bu karar, Filistinli masumların sesini kıymaya çalışmakla birlikte, seçilmiş bir milletvekilinin TBMM’de yaptığı konuşmayı sansürlemek bakımından bir skandaldır.

Maalesef Dünya medyalarıyla birlikte, sosyal medya platformlarında da Filistinli masumların sesi kısılmaya çalışılıyor.