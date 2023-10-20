Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş öfkesi dinmiyor! "Bir genel başkana yakışmayacak...'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına ikna edemediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. "Bir genel başkana yakışmayacak cümle kuracağım" diyen Akşener, Yavaş ve İmamoğlu için, Bu arkadaşlarımızı milletimiz layık gördü, ne oldu? Keşke ben olaydım ama onlar oldu" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Edirne’den başlattığı il gezilerine devam ediyor. Akşener, bu kapsamda bugün Düzce’ye gitti. İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Akşener, daha sonra bir salonda partililerle buluştu. Akşener, burada 2004 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Mehmet Keleş’i partisinin Düzce belediye başkan adayı olarak açıkladı. Ardından da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için şunları söyledi:

- O süreç içerisinde hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular, vatandaş tarafından kabul gördüler ve vatandaşın cumhurbaşkanı tercihi bu iki arkadaşımız oldu.

Bir lidere yakışmayacak cümle kuracağım

- Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım şimdi; keşke ben olaydım ama onlar oldu. Sonuç itibarıyla ben vatandaştan aldığım bu kanaati bildirdim.

- Arkadaşımız da netice itibarıyla dediler ki ‘Biz sayın Kılıçdaroğlu’nun arkasındayız...’ Falan filan derken seçime Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığıyla gittik.

İstanbul'u alan Türkiye'yi alamıyormuş

- 2023 seçimlerinde neyi öğrendik İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş. Milletin talebini yerine getirmek şartmış. Mesela bana basın mensupları soruyor, ‘Bu iki arkadaşımızı sen Cumhurbaşkanlığı’na layık gördün ama şimdi karşısına aday çıkaracaksın, bu etik mi?’

Ben değil millet layık görmüştü

- Yahu ben niye layık göreyim, ben kendimi layık görüyorum. Ama bu arkadaşlarımızı milletimiz layık gördü. Ne oldu? Ben milletin sesini ilettim.

- Benim teklifim değil kimse yanlış anlaşılmasın, birinin arkasından durup hurra.... Öyle bir durum yok. Millet bu arkadaşlarımızı talep etti, bu arkadaşlarımız ne yaptı? Bana hayır demediler, milletin teklifine hayır dediler.

Kimseye kaybettirmek gibi bir niyet yok

- Sonuç itibarıyla bu ikili Cumhurbaşkanlığı adaylığı esnasında sonuçta ikiye bölünme hali bu seçimde de ortaya çıktı.

- Kimseye kazandırmak ya da kimseye kaybettirmek gibi bir niyetimiz yok. Biz kendimiz kazanmak için yola çıktık. Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkararak biz kaç kiloyuz, boyumuz kaç... Biz bu ülkeyi yönetmek istiyoruz.