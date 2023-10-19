Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e tehdit

İsrail'in yaptığı saldırıları Gazze sınırından aktaran Gazeteci Fulya Öztürk, ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Türk gazeteciler de işgalci İsrail'in saldırılarını yerinde görüntülemek için bölgeye gitti.

Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm tehdidi

Gazze sınırından gelişmeleri aktaran Gazeteci Fulya Öztürk, İngilizce olarak ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler. Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?" ifadelerini kullandı.