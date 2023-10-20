Biden yine 'patlamayı İsrail yapmadı' dedi! Hamas ile Putin'i birbirine benzetti

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e desteğini sürdürüyor. Bölgeye gidip, "Hastanedeki 'patlama'yı karşı taraf yaptı" diyen Biden, Washington'da da aynı cümleleri kurdu. İsrail ve UKrayna'ya destek için Kongre'den mali yardım isteyeceğini belirten Biden, "İsrail'e yapılan saldırı, Ukrayna'ya uygulanan vahşetin yankısı" iddiasında bulundu. Biden, Hamas ile Rusya lideri Putin'i birbirine benzetti.

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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail hava kuvvetlerine yönelik yapacakları mali destek için Kongre’ye acil bir talepte bulunacağını söyledi. “Demir Kubbe’nin İsrail gökyüzünü korumaya devam edeceğinden emin olmalıyız” diyen Biden, “İsrail’in, bugün ve daima, halkını korumak için gereken her şeye sahip olduğundan emin olmalıyız" dedi.

İsrail için görülmemiş taahhüt...

Biden, Kongre’ye göndereceği “İsrail'in güvenliğine yönelik benzeri görülmemiş bir taahhüt” olarak nitelediği paketin, askeri niteliği de artıracağını belirtti. Amerikan Başkanı olarak rehin tutulan Amerikalılardan daha büyük bir önceliğinin olmadığını kaydeden Biden, Hamas’ın “dünyaya katıksız bir kötülük getirdiğini” söyledi.

İsrail bombasına 'patlama' dedi

Biden, "Gazze'de bir hastanede patlama yaşandı. Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz. 20 yıllık savaş yaşandı orada. Hamas'ın varlık sebebi İsraillileri öldürmek. Hamas, Filistinlileri temsil etmiyor." dedi. Gazze'deki hastane saldırısında ölenler de dahil, her iki taraftan da hayatını kaybeden insanların ailelerine taziye mesajı gönderen Biden, Filistinlilerin “trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü” dile getirdi.

Hastaneyi İsrail vurmadı!

Biden, hastane saldırısının İsrailliler tarafından yapılmadığını savundu. Çatışma ve kaosun dünyanın diğer bölgelerine, özellikle de Orta Doğu'ya yayılması riskinin olduğunu ifade eden Biden, “ABD ve müttefiklerinin Orta Doğu için daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalıştıklarını” söyledi.

Hamas ile Putin'i mukayese etti

Biden, Hamas ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i mukayese etti ve “Hamas ve Putin farklı tehditler sunuyor. Ancak şu noktada birleşiyorlar: Her ikisi de sınırındaki demokrasiyi tamamen yok etmek istiyor” diye konuştu.

İki devletli çözümden uzaklaşamayız

Biden 'İsrail, sivillerin zarar görmemesini sağlayacak. Gazze'deki Filistinlilere insani yardımlar sağlanacak. Hamas bu yardımlara dokunamayacak. İki devletli çözümden uzaklaşamayız' dedi. Amerikalıların çatışmaların kendilerinden çok uzak olduğunu düşünmesinin ve de üzerine bunun kendileri için neden önemli olduğunu sormasının doğal olabileceğini aktaran Biden şöyle devam etti:

Putin ve Hamas'ın kazanmasına izin yok

“İsrail ve Ukrayna'nın başarılı olmasını sağlamak, Amerika'nın ulusal güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Putin'in Ukrayna'daki güç ve kontrol iştahını durdurmazsak, kendisini Ukrayna ile sınırlamayacaktır." Biden, Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

'İran terör örgütlerini destekliyor

'İran, Ukrayna'da Rusya'yı, İsrail'e karşı ise Hamas'ı destekliyor. Terör örgütlerini destekliyor' diyen Biden, “teröristlerin ve diktatörlerin bir bedel ödemesi" gerektiğini söyledi.