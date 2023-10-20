Bu bir soykırım! İsrail 1524 çocuğu katletti! Ölenlerin 1000’i kadın, 120’si de yaşlı!

HAMAS’ın 7 Ekim’de İsrail’e yaptığı baskının ardından Gazze’de Hamas ile birlikte 2 milyondan fazla sivili de hedef alan İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmaya devam ediyor. Salı günü 141 yıldır hizmet veren Gazze’nin en eski hastanesi el-Ehli Baptist Hastanesi’ni füzelerle yerle bir ederek 500’e yakın insanın ölümüne yol açan İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki birçok yerleşim yerini havadan, karadan ve denizden vurmayı sürdürmesi ölü sayısını da arttırıyor.