Bu bir soykırım! İsrail 1524 çocuğu katletti! Ölenlerin 1000’i kadın, 120’si de yaşlı!
İSRAİL, dünyayı şoke eden hastane katliamının ardından da Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrali saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 785’e yükseldi. Bombardımanlarda hayatını kaybedenlerden 1524’ü çocuk, 1000’i kadın, 120’si de yaşlı...
HAMAS’ın 7 Ekim’de İsrail’e yaptığı baskının ardından Gazze’de Hamas ile birlikte 2 milyondan fazla sivili de hedef alan İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmaya devam ediyor. Salı günü 141 yıldır hizmet veren Gazze’nin en eski hastanesi el-Ehli Baptist Hastanesi’ni füzelerle yerle bir ederek 500’e yakın insanın ölümüne yol açan İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki birçok yerleşim yerini havadan, karadan ve denizden vurmayı sürdürmesi ölü sayısını da arttırıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın aktardığı rakamlara göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 785’e yükseldi.
Ölenlerin 1524’ünün çocuk, 1000’inin kadın, 120’sinin de yaşlı olduğu ifade edildi. İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarında ise en az 72 Filistinli öldürüldü.
İsrail'de bin 400 kişi öldü
Hamas saldırıları sonucunda ise 1400 İsrailli’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda haber takibi yapan 17 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. CPJ’ye göre öldürülen gazetecilerin 13’ü Filistinli, 3’ü İsrailli ve 1’i Lübnanlı. Çatışmalarda 8 gazeteci yaralandı. Ayrıca 3 gazetecinin kayıp olduğu bildirildi.