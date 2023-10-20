Benzine kallavi zam! Depoları hemen doldurun! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Motorine önceki gün gelen 2 lira 30 kuruşluk zammın ardından bir zam da benzin fiyatlarına geliyor. Benzinin litresi bu gece arısından itibaren 1 lira 50 kuruş zamlanacak. İşte 20 Ekim 2023 Cuma günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Abone ol
Motorine gelen 2.30 TL'lik zammın ardından pompaya bir zam daha göründü. Brent petrolün 92 dolara çıkmasıyla benzine 21 Ekim cumartesi günü 'bu gece yarası) zam bekleniyor.
İlk zam motorine gelmişti
Akaryakıt fiyatlarında korkulan oldu. Ortadoğu'daki gerilimin brent petrol fiyatlarına yansımasıyla ilk zam motorine gelmişti. İsrail-Hamas çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, pompaya zam olarak yansıyor. Motorine 16 Ekim gecesi 2 TL 30 kuruşluk zam gelmişti.
Bu gece yarısı benzine zam geliyor
Motorine gelen zammın ardından benzine de zam göründü. Benzine zammın cumartesi günü geleceği sektör kaynakları tarafından doğrulandı. Benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 50 kuruş zamlanacak.
Zamlı benzin fiyatları ne kadar olacak?
1 lira 30 kuruşluk zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 33.59 liradan 35.09 liraya, İzmir'de 34.30 liradan 35.8 liraya, Ankara ise 34.20 liradan 35.7 liraya yükselecek.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 33,54 TL
Motorin fiyatı: 39,56 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 33,59 TL
Motorin fiyatı: 39,62 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 34,20 TL
Motorin fiyatı: 40,19 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 34,30 TL
Motorin fiyatı: 40,34 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.