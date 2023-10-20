471 sivilin öldüğü hastane vurulmadan önce İsrail'den 3 kez 'boşaltın' tehdidi

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırıdan önce Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne hastanenin boşaltılması için üç kez bildirimde bulunduğu bildirildi.

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Anglikan Başpiskoposu Hosam Naoum, düzenlediği basın toplantısında, "Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere üç kez hastanenin boşaltılması yönünde bildirimde bulundular. Hastane salı günü bombalandı." dedi.

İletişimin telefonla sağlandığını söyleyen Naoum, saldırıyı bir "suç" ve "katliam" olarak nitelendirdi.

Naoum, bölgedeki çatışmalarda ortaya çıkan şiddet konusunda kilise liderleri olarak her zaman uyarıda bulunduklarını vurguladı.

Saldırıdan sorumlu taraf sorulduğunda, "Bildiğimiz tek şey televizyondan gördüklerimiz. Ayrıca biz sorumlu tarafı belirleyecek askeri uzmanlar değiliz." cevabını veren Naoum, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki birçok yerin bombalandığını ve sahadaki gerçeklerin bu olduğunu kaydetti.

El-Ehli Baptist Hastanesi, tarihi nedenlerle Baptist hastanesi olarak biliniyor ancak 1980'lerin başından bu yana Anglikan Kilisesi ya da İngiltere Kilisesi'ne bağlı hizmet veriyordu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.