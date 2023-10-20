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Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar BM tarafından denetlenecek

Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar BM tarafından denetlenecek

Gazze Şeridi’ne insanı yardımların ulaştırılacağı Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenecek ve Refah Sınır Kapısı’nda göndere BM bayrağı çekilecek.

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Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın cuma günü açılması beklenirken, sınır kapısına İsrail'in hava saldırılarına karşı koruma sağlamak amacıyla göndere BM bayrağı çekilecek.

Mısırlı bir yetkili ve Avrupalı bir diplomat basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne insanı yardımların ulaştırılacağı Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımların BM tarafından denetleneceğini aktararak, yardımların sivillere verilmesi ve silahlı gruplar tarafından kullanılmaması için Mısır ve Filistin Kızılayı’nın denetlemeye yardım edeceğini ifade etti.

Mısırlı yetkili ayrıca, yakıt sıkıntısının çok sayıda hastanenin kapatmasına neden olduğunu dikkat çekerek, Gazze Şeridi’ne yakıt girişi konusunda da İsrail ile müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Kamyonlarımız yüklendi ve yola çıkmaya hazır" ifadelerini kullanarak, yardımların cuma günü teslim edilmesini umduğunu belirtmişti.

Bu sabah Refah Sınır Kapısı açılacak

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın bugün açılması bekleniyor. Mısır basının Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlerde, Gazze Şeridi’ne insanı yardımın ulaştırılması için bu sabah Refah Sınır Kapısı’nın açılacağı aktarılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail’den ABD’ye döndüğü sırada uçakta yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 TIR'ın geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

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