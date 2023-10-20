"Narkogüç" operasyonunda 13 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen ‘Narkogüç’ operasyonları kapsamında 13 şüpheli şahıs yakalandı" dedi. Bakan Yerlikaya operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik Narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te ise 8 şüphelinin yakalandığını, çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonda 1 ton 237 kilogram metamfetamin, 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk ele geçirildi.

Yerlikaya, "Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.