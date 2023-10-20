BIST 7.672
DOLAR 28,02
EURO 29,65
ALTIN 1.783,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Narkogüç" operasyonunda 13 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen ‘Narkogüç’ operasyonları kapsamında 13 şüpheli şahıs yakalandı" dedi. Bakan Yerlikaya operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik Narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te ise 8 şüphelinin yakalandığını, çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonda 1 ton 237 kilogram metamfetamin, 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk ele geçirildi. 

Yerlikaya, "Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gökyüzü pembeye boyandı! Herkes kıyamet alameti sandı ama...
Gökyüzü pembeye boyandı! Herkes kıyamet alameti sandı ama...
Çorum'da telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu
Çorum'da telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Gazze'de çocuklar için günler sayılı! İnsan Hakları İzleme Örgütü tehlikeyi duyurdu
Gazze'de çocuklar için günler sayılı! İnsan Hakları İzleme Örgütü tehlikeyi duyurdu
Selçuk Bayraktar'dan Gazze'ye yardım açıklaması: Hazırız, sessiz kalmak...
Selçuk Bayraktar'dan Gazze'ye yardım açıklaması: Hazırız, sessiz kalmak...
471 sivilin öldüğü hastane vurulmadan önce İsrail'den 3 kez 'boşaltın' tehdidi
471 sivilin öldüğü hastane vurulmadan önce İsrail'den 3 kez 'boşaltın' tehdidi
Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu sürprizi!
Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu sürprizi!
İsrail bu kez cami ve kilise vurdu! Ölenler arasında bir de kız bebek de var
İsrail bu kez cami ve kilise vurdu! Ölenler arasında bir de kız bebek de var
Suriye'de ABD üssüne saldırı düzenlendi! Gaz sahasına SİHA'lar saldırdı
Suriye'de ABD üssüne saldırı düzenlendi! Gaz sahasına SİHA'lar saldırdı
Biden yine 'patlamayı İsrail yapmadı' dedi! Hamas ile Putin'i birbirine benzetti
Biden yine 'patlamayı İsrail yapmadı' dedi! Hamas ile Putin'i birbirine benzetti
Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş öfkesi dinmiyor! "Bir genel başkana yakışmayacak...'
Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş öfkesi dinmiyor! "Bir genel başkana yakışmayacak...'
Bahçelievler’de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaçtı, kovalamacada iki polis yaralandı
Bahçelievler’de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaçtı, kovalamacada iki polis yaralandı