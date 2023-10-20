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Gökyüzü pembeye boyandı! Herkes kıyamet alameti sandı ama...

Gökyüzü pembeye boyandı! Herkes kıyamet alameti sandı ama...

İngiltere'nin Kent bölgesinde gökyüzü bir anda pembeye büründü. Bilim kurgu sahnelerini anımsatan görüntüler kısa sürede insanların ilgisini çekerken endişelere de neden oldu. Görüntülerin sosyal medya paylaşılmasından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü nedenine ilişkin olarak yorumlarda bulunurken bazıları ise durumu "dünyanın sonu" ve "kıyamet alameti" olarak yorumladı.

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İngiltere'nin Kent bölgesinin Thanet üzerindeki gökyüzünde pembesi bir renk tüm alanı kapladı. Şafaktan hemen önce çekilen gün doğumu fotoğraflarındaki görüntü herkesi şaşkına çevirdi ve sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ise kısa sürede viral oldu.

Bilimsel bir cevabı varmış

Görüntünün nedeni artık belirlendi ve sahneler bir filmden çıkmış gibi görünse de, cevap aslında bilime dayanıyor. Gökyüzünün pembe gözükmesinin nedeninin 400 milyon domates yetiştirilen bir tarım şirketinden gelen yapay ışık olduğu belirtildi.

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