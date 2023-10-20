BIST 7.672
DOLAR 28,02
EURO 29,65
ALTIN 1.783,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum'da telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu

Çorum'da telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu

ÇORUM'da telefonla konuştuktan sonra sinir krizi geçiren genç, pompalı tüfek ile kendini vurarak ağır yaraladı.

Abone ol

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahabey Caddesi üzerinde telefonla konuşan Alican K. (24) sinir krizi geçirerek pompalı tüfek ile kendini vurdu.

Silah sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Olaydan sonra ağır yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Cadde bir süre trafiğe kapatılırken Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de çocuklar için günler sayılı! İnsan Hakları İzleme Örgütü tehlikeyi duyurdu
Gazze'de çocuklar için günler sayılı! İnsan Hakları İzleme Örgütü tehlikeyi duyurdu
Selçuk Bayraktar'dan Gazze'ye yardım açıklaması: Hazırız, sessiz kalmak...
Selçuk Bayraktar'dan Gazze'ye yardım açıklaması: Hazırız, sessiz kalmak...
471 sivilin öldüğü hastane vurulmadan önce İsrail'den 3 kez 'boşaltın' tehdidi
471 sivilin öldüğü hastane vurulmadan önce İsrail'den 3 kez 'boşaltın' tehdidi
Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu sürprizi!
Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu sürprizi!
İsrail bu kez cami ve kilise vurdu! Ölenler arasında bir de kız bebek de var
İsrail bu kez cami ve kilise vurdu! Ölenler arasında bir de kız bebek de var
Suriye'de ABD üssüne saldırı düzenlendi! Gaz sahasına SİHA'lar saldırdı
Suriye'de ABD üssüne saldırı düzenlendi! Gaz sahasına SİHA'lar saldırdı
Biden yine 'patlamayı İsrail yapmadı' dedi! Hamas ile Putin'i birbirine benzetti
Biden yine 'patlamayı İsrail yapmadı' dedi! Hamas ile Putin'i birbirine benzetti
Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş öfkesi dinmiyor! "Bir genel başkana yakışmayacak...'
Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş öfkesi dinmiyor! "Bir genel başkana yakışmayacak...'
Bahçelievler’de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaçtı, kovalamacada iki polis yaralandı
Bahçelievler’de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaçtı, kovalamacada iki polis yaralandı
İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi vurdu
İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi vurdu
ABD donanmasına ait savaş gemisi, kendisine atılan çok sayıda füzeyi imha etti
ABD donanmasına ait savaş gemisi, kendisine atılan çok sayıda füzeyi imha etti
Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e tehdit
Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e tehdit