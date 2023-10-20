'Varböyletipler' milyon dolarlık vurgun yaptı, Portekiz'e kaçtı! Fenomen Kıvanç Talu ve eşi hakkında bomba iddia

Fenomen oyuncu Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu'nun aralarında yakın arkadaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi 100 milyon TL dolandırarak Portekiz'e kaçtığı ileri sürüldü.

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Yüzünü efektlerle değiştirerek çektiği videolarla tanınan ve son olarak Çok Güzel Hareketler 2'de rol alan fenomen ve oyuncu Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu'nun 30'a yakın arkadaşını 100 milyon TL dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasıyla gündeme geldi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, reklam işiyle uğraşan çiftin kurdukları şirketle orta okul arkadaşlarından evlerinde çalışan yardımcıya kadar onlarca kişiden para topladıkları ileri sürüldü.

100 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı konuşulan çiftin bir veda partisi düzenleyerek Portekiz'e kaçtığı iddia edildi. Bir ponzi sistemi kurdukları ileri sürülen çiftin 30'dan fazla kişiye kredi çektirerek arabalarını da sattırdığı söylentiler arasında.

Kıvanç Talu: Açıklama yapacağız

1 milyon takipçisinin bulunduğu Var Böyle Tipler hesabı kapatılan çift, "varboyletipler.offical" duyuru adlı yeni bir hesap açarak 1 Kasım'da açıklama yapacaklarını söyledi. Hesaptan yapılan açıklamada "Ana hesabımız kapatıldı ve 15 günlük bir sürecimiz bulunmakta. Bu süreçte yapacağım paylaşımlar hesabın yeniden açılmasına engel teşkil edebilir bu sebeple sizden biraz sabır ve bol paylaşım rica ediyoruz. 31.10.2023 00:00'da kafanızdaki tüm soruları detaylı bir video ile açıklıyorum" ifadelerine yer verildi.

Kıvanç Talu'nun bir tiplemesi:

Çok Güzel Hareketler 2'den bir skeci: