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Melikgazi Kayseri Basketbol, MBK Ruzomberok'u 87-63 yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, MBK Ruzomberok'u 87-63 yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women F Grubu ikinci maçında deplasmanda MBK Ruzomberok takımını 87-63 mağlup etti. Sarı kırmızılılar ikinci maçında ilk galibiyetini aldı

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Salon: Ruzomberok Sportova Hala Koniaren
Hakemler: Viktor Nagy, Denes Tozser, Aleksandar Radonjic
MBK Ruzomberok: Kamila Yarosova 14, Diana Mikovçakova 1, Lucia Hadacova 2, Stefania Michalicova 2, Olha Yatskovets 26, Viktoria Havranova 5, Andrea Andelova 13, Anna Kaliuzhna
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cladia Cuic 25, Sevgi Tonguç, Aaryn Ellenberg Wiley 16, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 2, Ayşegül Günay 10, Breana Richardson 10, Candan Dikmen, Gintare Petronyte 16, Damla Gezgin 5
1. Periyot: 19-25 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 29-47(Melikgazi Kayseri Lehine)
3. Periyot: 50-65 (Olympiakos lehine)

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