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Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş darbesi! Yavaş, Kılıçdaroğlu için imza attı

Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş darbesi! Yavaş, Kılıçdaroğlu için imza attı

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan büyük darbe geldi. 94 milletvekilinin imzasıyla aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu için, Mansur Yavaş da 'aday olsun' diye imza verdi.

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CHP’de yaklaşık il kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler 4-5 Kasım’da yapılacak 38. Olağan Kurultay’a çevrildi. 94 milletvekilinin imzasıyla Kemal kılıçdaroğlu yeniden genel başkan adayı gösterilirken, Değişimcilerin moralini bozacak imza Mansur Yavaş'tan geldi. 

Beklediği desteği Yavaş'ta buldu

“Bu son kongrem. Yerel seçimlerden sonra mayısta partiyi yeniden kurultaya götürüp işi ehline vereceğim” mesajıyla kurultaya gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu'na beklediği destek CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Mansur Yavaş'tan geldi. 

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu için imza verdi

Gazeteci Barış Yarkadaş, Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığı için imza verdiğini söyledi. "CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyük Kurultay Delegesi Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için imza verdi." diyen Yarkadaş şöyle devam etti: "

CHP'li başkanlar da imza attı

Öte yandan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi için açılan metne imza attı."

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