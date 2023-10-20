İsrail'in yeni Gazze planı ortaya çıktı! Abdulkadir Selvi ayrıntıları paylaştı

Hamas-Filistin savaşı 14. gününe girdi. İsrail savaş uçakları ve füzelerle sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor. Abdulkadir Selvi, İsrail'in kara harekatıyla birlikte Gazze'yi daha da küçültecek planını yazdı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırının üzerinden iki hafta geçti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldü, buna karşın İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişi öldü.

Olası kara harekatının an meselesi olduğu konuşulurken İsrail'in niyetine dair ipuçları gelmeye başladı. Merak edilen konuya dair Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İsrail'in Gazze planına dair edindiği bilgileri paylaştı:

Kuzeyden ve güneyden girecekler ortaya sıkıştıracaklar

"Kara harekâtını üçüncü aşama takip edecek. İsrail’in bu kez kara harekâtını yapıp, çekilmeyeceği söyleniyor. Peki plan ne? Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bunun ipuçlarını verdi.

“Gazze’deki Filistinliler Sina’ya sürüldükten sonra sıra Batı Şeria’daki Filistinlileri Ürdün’e sürmeye gelecek” dedi.

Sisi bu plana itiraz etti. Filistinlileri, Sina bölgesine sürme çabasının Mısır’ı İsrail’e karşı bir savaşa çekmekle sonuçlanacağını söyledi.

Plan şu:

İsrail, Gazze’ye kuzeyden girmek için hazırlık yaptı. Gazze’ye girdikten sonra Refah Sınır Kapısı’nın da olduğu bir bölgeye bir daha çıkmamak üzere yerleşmeyi planlıyorlar.

Böylece Gazze’nin dünyaya açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nı da kapatacaklar. 10 kilometre derinliğinde, 41 kilometre uzunluğunda olan Gazze’yi daha da küçültecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda gösterdiği Filistin haritası daha da küçülecek.

Refah Sınır Kapısı’nın da içinde olduğu 10-12 kilometrelik alanı tampon bölge yapmayı planladığı konuşuluyor."

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