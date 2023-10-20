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ABD'den ölüme onay! Tek başına el kaldırdı, yardım tasarısını veto etti

ABD'den ölüme onay! Tek başına el kaldırdı, yardım tasarısını veto etti

İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze'de bir insanlık krizi yaşanıyor. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken insanlar; gıda, su ve sağlık gibi hizmetlere ulaşmakta zorluk çekiyor. Brezilya tarafından Gazze'ye insani yardım ve sivillerin korunması amacıyla BMGK'ya sunulan yardım tasarısı ise ABD'nin tek oyuyla reddedildi.

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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Gazze'de her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artıyor. İnsanlık krizinin yaşandığı bölgedeki çatışmanın sonlandırılması için 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Brezilya tarafından "Gazze’ye insani yardımların erişimi ve sivillerin korunması" karar tasarısı sunuldu.

12 üye ülke tarafından onaylanan tasarı da Birleşik Krallık ve Rusya çekimser oy kullandı. BMGK'nın 5 daimi üyesinden birisi olan ABD'nin tek ret oyu ile tasarı geçmedi.

Hiç bahsetmediği için hayal kırıklığına uğramıştır

ABD’nin veto kararı hakkında açıklama yapan ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield “ABD, bu tasarı İsrail’in kendini savunma hakkından hiç bahsetmediği için hayal kırıklığına uğramıştır” dedi.

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