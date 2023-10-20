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EYT'nin ardından emeklilikte yeni düzenleme

EYT'nin ardından emeklilikte yeni düzenleme

Emeklilik aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek. Geliri düşük olanlar için özel sosyal sigorta programı oluşturulacak.

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 EYT yasasının ardından emeklilikte 2. düzenleme geliyor. 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nda sosyal güvenlik sistemine yönelik reform niteliğinde adımlara yer verildi. Emekli refahının artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleriyle desteklenecek.

Aylık bağlama sistemi değişecek

Sabah'ın haberine göre, sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek, prim tabanı da güçlendirilecek. Sisteme giriş kolaylaşacak. Bu amaçla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek. Sistemde mali sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak.
 
Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek. Dijitalleşmeyle birlikte geleneksel iş yeri kavramının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumlaştırılması için hukuki altyapı güçlendirilecek. Sosyal güvenlik uygulamalarının kısmi süreli başta çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak.

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