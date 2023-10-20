Asgari ücret zammı sızdı! Komisyonda bir ilk yaşanacak 3 formül masada

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni oluşumla ilgili şunları söyledi: "Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Allah nasip ederse yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız.