Asgari ücret zammı sızdı! Komisyonda bir ilk yaşanacak 3 formül masada
Temmuzda ara zam ile asgari ücret yüzde 34 artarak 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret, aralık ayında 2024 yılı için yeniden belirlenecek. TÜRK-İş'ten asgari ücret ile ilgili yeni açıklama geldi. Asgari ücret zammı için masada 3 formül var.
Asgari ücret zammıyla ilgili belirsizlikler devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanarak işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında asgari ücreti belirleme sürecini başlatıyor.
Bu yılki toplantı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşçi tarafını temsil eden komisyon üyelerinin 2 kadın ve 2 erkekten oluşan bir komisyon kurma planı ortaya çıktı.
TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni oluşumla ilgili şunları söyledi: "Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Allah nasip ederse yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız.
2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar."