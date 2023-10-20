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Abdülkerim Bardakçı için Rus kulüpleri harekete geçti

Abdülkerim Bardakçı için Rus kulüpleri harekete geçti

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sergilediği başarılı performans, ilgiyi de takımın yıldızlarına çevirmiş durumda. Son olarak Galatasaray'ın başarılı ismi Abdülkerim Bardakçı için Ruslar harekete geçti. 

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Galatasaray’a transfer olduğu günden itibaren savunmanın değişmez ismi olmayı başaran Abdülkerim Bardakcı, bu çıkışını sadece Süper Lig’de değil, Şampiyonlar Ligi’nde ve A Milli Takım formasıyla da sürdürüyor.

29 yaşındaki stoperin bu müthiş yükselişi yabancı kulüplerin de ilgisini çekiyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre geç patlama yapmasına rağmen savunmadaki duruşuyla güven veren Abdülkerim’i özellikle Rus kulüpleri yakından takip ediyor.

Yaz döneminde de milli futbolcuya teklif yapan Ruslara Galatasaray cephesinden “Hayır” yanıtı gelmişti. Ancak Abdülkerim’in istikrarlı performansı sonrası, Ruslar tekrar devreye girmiş durumda.

Başta Zenit olmak üzere, CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin, Abdülkerim’in transferi için Türkiye’ye temsilci gönderecekleri öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, başarılı savunmacıyı devre arasında bırakmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Rusların Galatasaray’ın kapısını nasıl bir teklifle çalacakları ise merak konusu oldu.

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