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Cem Küçük, Mehmet Şimşek’le 1.5 saat görüştü! Emekli ve memur zamları ne olacak?

Cem Küçük, Mehmet Şimşek’le 1.5 saat görüştü! Emekli ve memur zamları ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le 1.5 saat geçiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Şimşek'in enflasyonun bir süre daha yükselmeye devam edeceğini söylediğini aktardı. Şimşek'e emekli ve memura yapılacak zamları da soran Cem Küçük, aldığı cevabı köşesine taşıdı...

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Gazeteci Cem Küçük, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmeye dair detaylar paylaşan Küçük, Bakan Şimşek'in sayılar ve teknik terimleri kullanmaktan kaçarak ekonomiye dair görüşlerini yazdı. Küçük'ün, "Mehmet Şimşek’le 1,5 saat..." başlıklı köşe yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Mehmet Bey'in en önemli özelliği basit ve anlaşılır konuşması... Sizi rakamlara boğmuyor. Teknik kelime çok az kullanıyor. Mehmet Bey’den ekonomiyle ilgili edindiğim izlenimler şöyle:

Enflasyon birkaç ay daha yükselecek

- Enflasyon 2024 Haziran’dan sonra düşmeye başlayacak. Bu konuda emin.

- Enflasyon önümüzdeki birkaç ay biraz yüksek olabilir ama sonra rayına oturacak.

- Bütçe disiplininden asla taviz vermiyor.

- Kişi başı geliri artırmak da Sayın Şimşek’in temel hedefleri arasında... Aynı şekilde yüksek büyüme de. Bunların başarılacağına inanıyor.

Uzun süre tutulmuştu ama artık tutulmuyor

- Uzun süre kur tutulmuştu ama artık tutulmuyor. Kur Korumalı Mevduat’tan da hemen çıkılmayacak. Kademeli şekilde azaltacak gibi. Ama piyasa faizleri dengeye geldikçe vatandaşlar KKM’den çıkacak gibi görünüyor.

- Tabii yabancı sermayenin gelmesi şart. Mehmet Bey bunun için de çok çabalıyor. Nitekim dün Fransa’ya gitti. İlerleyen zamanlarda yabancı sermayenin daha çok geleceğine inanıyor...

İsrail-Hamas savaşı bitmezse...

- İsrail-Hamas savaşının etkilerini merak ettim. Mehmet Bey, savaş bitmez ve bölgeye şiddetle yayılırsa şayet, turizm alanında etkilenebileceğimizi söylüyor. Cari açığımızın azalmasında turizm çok önemli. Bacasız sanayi olan turizmin iyi gitmesi de yeni ekonomi politikaları bakımından önemli.

Emekli ve memur zamları...

- Mehmet Bey geriye bakmıyor. Hep ileriyi düşünüyor. Dünyadaki meseleler, Çin’den kaynaklı lojistik ve ham madde sıkıntılarının yavaş yavaş geçeceğini düşünüyor...

- Emekli ve memur zamları konusunda "Bütçeyi ve enflasyonu bozmadan en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye de ekledi: Çalışmalar da bu çerçevede yapılıyor" dedi.

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