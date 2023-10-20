Kuzey Kore'ye "yasa dışı" giren ABD'li asker ülkesinde yargılanacak!

Kuzey Kore'ye "yasa dışı" giren ve geçen ay serbest bırakılan ABD'li asker Travis King, askerlikten kaçma ve çocuk istismarı görüntülerini bulundurmaktan yargılanacak.

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Associated Press'e (AP) konuşan ABD ordusu yetkilileri, King'in, askerlikten kaçma ve bir çocuğa ait uygunsuz görüntüler bulundurmaktan suçlandığını aktardı.

Güvenlik sebebiyle isimleri açıklanmayan yetkililer, King'in ABD ordusu tarafından gözaltında tutulduğunu ve hakkındaki iddianame tamamlandıktan sonra ABD'de hakim karşısına çıkacağını kaydetti.

King'e karşı hazırlanan iddianamede, ABD'li askerin çocuk istismarı içeren görüntüler bulundurmanın yanı sıra, daha önce de sosyal medya platformu Snapchat'ten benzer görüntüler paylaştığı öne sürüldü.

Travis King olayı

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havalimanında, pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle uçağın kapısından geri dönen King'in, daha sonra havalimanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

Güney Kore'deki BM Komutanlığı, ABD'li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore'den bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King'in gözaltına alındığının bildirildiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore'den sınır dışı edilen King, 28 Eylül'de ABD’ye geri dönmüştü.