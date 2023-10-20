Bakan Mehmet Şimşek ziyaretinin detaylarını anlattı: Amacımız kalıcı yatırım çekmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı Fransa-Almanya Forumu'nda 70 civarında firmanın CEO-CFO'suna (üst yönetici-mali işler direktörü) Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattıklarını belirterek, "Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimizle devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı, ülkemizin yeni programını anlatmak, istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir." ifadesini kullandı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, dün gerçekleştirdiği Fransa temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir günlük Fransa ziyaretine çok şey sığdırdığını vurgulayan Şimşek, bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre ev sahipliğinde, Fransa'nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleriyle bir araya geldiklerini aktardı.

"4 trilyon avroyu yöneten fonlara Türkiye ekonomisini anlattık"

Şimşek, daha sonra Societe Generale'in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon avroyu yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisi ve programını anlattıklarını, ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile de ikili ticaret ve karşılıklı yatırımların nasıl artırılacağına yönelik istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumu'nda 70 civarında firmanın CEO-CFO'suna Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık. Fransa, Türkiye'de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimizle devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı, ülkemizin yeni programını anlatmak, istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir."