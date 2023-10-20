BIST 7.672
DOLAR 28,02
EURO 29,65
ALTIN 1.783,05
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da 246 bin afetzede hak sahipliği başvurusunda bulundu

Hatay'da 246 bin afetzede hak sahipliği başvurusunda bulundu

Hatay’da depremlerde evleri yıkılan veyahut ağır hasar alan 246 bin afetzede hak sahipliği başvurusunda bulundu.

Abone ol

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'ın kent merkezi ve ilçelerinde, afetzedelerin hak sahipliği başvurusu tamamlandı.

Başvuru yapan depremzedeler, askı sürecini beklemeye başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, depremlerin Hatay'da ağır tahribata neden olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından kalıcı konutların inşaatının sürdüğünü belirten Körpeş, bir taraftan da ekiplerin afette evi yıkılan ya da ağır hasar görenlerle ilgili başvuruları aldığını dile getirdi.

Kent genelinde hak sahipliğiyle ilgili başvuruların tamamlandığını ifade eden Körpeş, "Ülke genelinde son 50 yılda yapılan hak sahipliği başvurusunu, ilimizde sadece 2 ay gibi bir sürede yaptık. Toplamda 246 bin başvurunun ilk değerlendirme neticesinde yüzde 100'ünü tamamlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

Körpeş, hak sahipliği başvurularıyla ilgili şu an 15 günlük askı sürecine geçildiğini bildirdi.

Bu süreçte yapılacak itirazların değerlendirilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Körpeş, depremzedelerin en kısa sürede konutlarına yerleşmesi için çalıştıklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de 6 yaşındaki Nisa'nın esrarengiz ölümü
Mersin'de 6 yaşındaki Nisa'nın esrarengiz ölümü
Cem Küçük, Mehmet Şimşek’le 1.5 saat görüştü! Emekli ve memur zamları ne olacak?
Cem Küçük, Mehmet Şimşek’le 1.5 saat görüştü! Emekli ve memur zamları ne olacak?
Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu! "Yukarı bak yukarı..."
Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu! "Yukarı bak yukarı..."
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı
Abdülkerim Bardakçı için Rus kulüpleri harekete geçti
Abdülkerim Bardakçı için Rus kulüpleri harekete geçti
ABD'li üst düzey yetkili, ülkesinin İsrail politikası nedeniyle istifa etti: Bunun parçası olamam
ABD'li üst düzey yetkili, ülkesinin İsrail politikası nedeniyle istifa etti: Bunun parçası olamam
Havaların soğumasıyla sakatata ilgi artıyor!
Havaların soğumasıyla sakatata ilgi artıyor!
EYT'nin ardından emeklilikte yeni düzenleme
EYT'nin ardından emeklilikte yeni düzenleme
Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş darbesi! Yavaş, Kılıçdaroğlu için imza attı
Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş darbesi! Yavaş, Kılıçdaroğlu için imza attı
ABD'den ölüme onay! Tek başına el kaldırdı, yardım tasarısını veto etti
ABD'den ölüme onay! Tek başına el kaldırdı, yardım tasarısını veto etti
Kadınlarda idrar kaçırmanın tedavisi mümkün
Kadınlarda idrar kaçırmanın tedavisi mümkün
Sivas'ta intihar! 14 yaşındaki kız çocuğu uçurumdan atladı, kolundaki yazı dikkat çekti
Sivas'ta intihar! 14 yaşındaki kız çocuğu uçurumdan atladı, kolundaki yazı dikkat çekti