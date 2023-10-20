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Gazzeli küçük Haya'nın vasiyeti yürekleri dağladı

Gazzeli küçük Haya'nın vasiyeti yürekleri dağladı

Günlerdir durmaksızın süren İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti. Bir kız çocuğunun yazdığı vasiyet ise yürekleri dağladı.

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İsrail'in saldırıları sonucu binlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırıların şiddeti gün geçtikçe artarken, Gazze en karanlık günlerini yaşıyor. Birçok Filistinli vasiyetlerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Kimisi helallik istedi kimisi eşyalarını bağışladı ama en acısı da küçük Haya'nın vasiyetiydi.

Haya vasiyetinde, “Merhaba, ben Haya, şimdi vasiyetimi yazacağım. Paralarım: 45 şekel annem için, 5 Zeina için, 5 Hashem için, 5 ninem için, 5 teyzem Heba için, teyzem Sara için, amcam Aboud için. Oyuncaklarım ve diğer eşyalarım arkadaşlarıma: Zayena, Rima, Muna, Emel. Kıyafetlerim: kuzenlerim için (amcamın kızları). Geriye bir şey kaldıysa bağışlayın. Ayakkabılarım: yoksullara ve fakirlere bağışlayın. Yıkadıktan sonra tabii. Aksesuarlarım: kuzenlerime (amcamın kızları) ve
Sara'ya (teyzemin kızı)...” ifadelerini kullandı. (Kaynak: CNN Türk)

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