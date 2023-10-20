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Aydın'daki lisede gizli kamera skandalı! Kızlar tuvaletine o yerleştirmiş

Aydın'daki lisede gizli kamera skandalı! Kızlar tuvaletine o yerleştirmiş

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede kızlar tuvaletine gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı.

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Olay, dün 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kız öğrenciler tuvalette gizli kamera buldu. Gördükleri karşısında şok olan öğrenciler, durumu müdür yardımcısına bildirmek istedi.

İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi öğrencilerin elinden kamerayı almaya çalıştı.

Kız öğrencileri tuvalete kilitleyip...

Kamerayı müdür yardımcısına teslim etmek istedikleri konusunda ısrarlı davranan öğrencileri, kızlar tuvaletine kilitlediği ileri sürülen temizlik görevlisinin, bisiklete binerek kayıplara karıştığı iddia edildi.

Polis kameraya el koydu

Olay yerine gelen polis ekipleri kameraya el koyarak okulu boşalttı.

Temizlik görevlisi yakalandı

Kayıplara karışan temizlik görevlisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Temizlik görevlisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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