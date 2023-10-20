Yataktaki görüntü çılgına çevirdi! Fenomen Sevcan Güler erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizine hapis talebi
Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler, evine gittiği sevgilisi V.Y.'nin yatağında kızıl renkli tüyler görünce öfkelendi. Sevgilisine "Bunlar kimin?" sorusunu yönelten fenomen, aldığı cevaptan tatmin olmayınca sevgilisine saldırdı. Güler hakkında düzenlenen iddianamede hapsinin istenmesiyle adeta şok yaşadı. İşte detaylar...
Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler, ikametine gittiği sevgilisinin yatağında kızıl renkli tüyler görünce öfkesine hâkim olamadı. Olay İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 17 Kasım tarihinde meydana geldi.
1,5 yıllık sevgili olan Sevcan Güler ve Volkan Y., olay günü birlikte eğlenmek için dışarı çıktılar. Günün sonunda çift bir arkadaşlarıyla beraber Volkan Y.'nin evine gitmeye karar verdi.
İkamete gelen çift yatak odasına geçti. Bu sırada iddiaya göre Volkan Y., kız arkadaşına kredi kartından yapmış olduğu alışverişi kendisine neden söylemediğini iletti.
Bu sırada Sevcan Güler yatağı incelerken üzerinde kızıl tüyler bulunduğunu fark etti. Tüylerin kime ait olduğunu erkek arkadaşına sorduğundaysa kimseye ait olmadığını battaniyenin tüyleri olduğunu kendisini aldatmadığı cevabını aldı.