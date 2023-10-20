Yataktaki görüntü çılgına çevirdi! Fenomen Sevcan Güler erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizine hapis talebi

Bu sırada Sevcan Güler yatağı incelerken üzerinde kızıl tüyler bulunduğunu fark etti. Tüylerin kime ait olduğunu erkek arkadaşına sorduğundaysa kimseye ait olmadığını battaniyenin tüyleri olduğunu kendisini aldatmadığı cevabını aldı.