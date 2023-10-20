MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere yönelik yaptığı operasyonlarda yeni bir gelişme duyuruldu.
5 terörist öldürüldü
Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.