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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere yönelik yaptığı operasyonlarda yeni bir gelişme duyuruldu.

5 terörist öldürüldü

Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

 

MSB
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