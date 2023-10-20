İsrail, Lübnan sınırındaki kasabayı tahliye ediyor

İsrail-Filistin savaşında 14. gün geride kaldı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar nedeniyle İsrail, sınır ülkelerle de gerginlik yaşıyor. İsrail, Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona kasabasında yaşayanları tahliye edecek.

Abone ol

7 Ekim'den bu yana Gazze meydana gelen saldırılarda yıkım yaşanıyor. Binlerce insan hayatını kaybederken dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail, sorunlar yaşadığı komşu ülkelere yönelik tedbir kararları alıyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, sınırda Hizbullah ile karşılıklı saldırıların 13 gündür sürdüğü Kiryat Shmona kasabasını tahliye etme kararı aldıklarını açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 20 binden fazla nüfusu bulunan ve Lübnan sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede yer alan kasabanın tahliye edileceği bildirildi. İsrail daha önce de Lübnan sınırının 2 kilometrelik bölümünde yer alan 28 köyün tahliyesine karar vermişti.

İsrail ordusu, 19 Ekim Perşembe günü yaptığı açıklamada da Lübnan'ın güneyinden tanksavar füzeleri fırlatma girişimi gerekçesiyle Lübnan Hizbullahı üyelerinden oluşan üç kişilik bir 'hücreyi' hedef aldığını duyurmuştu.

AA'nın haberine göre, ordudan yapılan açıklamada, askeri helikopterlerin İsrail'e tanksavar füzeleri fırlatmaya hazırlanan üç Hizbullah üyesinin bulunduğu bir 'hücreyi' hedef aldığı belirtilmişti. İsrail ordusunun Lübnan Hizbullahı'nın altyapısını hedef almaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "Güçlerimiz, Hizbullah'a ait, içinde keşif ve uyarı sahalarının da bulunduğu bir dizi altyapıyı hedef aldı" ifadelerine yer verilmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 12 Hizbullah, iki İslami Cihad üyesi, biri gazeteci üç sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da iki İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.