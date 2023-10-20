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İsrail ordusu, Gazze'ye gece boyunca 100 saldırı düzenledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu, Gazze'ye gece boyunca 100 saldırı düzenledi

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 hedefi vurduğu belirtildi.

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The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze'ye 100 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda, Hamas mensubu Emced Macid Muhammed Ebu Avde'nin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusunun 100 hedefe yönelik saldırısında "bir yeraltı tüneli, silah deposu ve Hamas'a ait çok sayıda komuta merkezini hedef aldığı" ifade edildi.

Bir camiyi de bombalayan İsrail güçleri, buranın "Hamas tarafından gözlem noktası ve hazırlık alanı olarak kullanıldığını" öne sürdü.

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