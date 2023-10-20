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İsrail güçleri, "yanlışlıkla" Yahudi yerleşimciyi öldürdü!

İsrail güçleri, "yanlışlıkla" Yahudi yerleşimciyi öldürdü!

İsrail askerlerinin, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde yer alan Tesalim kasabası yakınlarında bir Yahudi yerleşimciyi "yanlışlıkla" öldürdüğü bildirildi.

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İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Tesalim kasabası yakınlarında "olağan dışı" bir olay yaşandığını aktardı.

Habere göre, İsrail ordusunun Tesalim yakınlarındaki askeri eğitim alanına 3 aracın girmesi üzerine İsrail askerleri ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu araçlardan birinin şoförlüğünü yapan bir Yahudi yerleşimci "yanlışlıkla" öldürüldü.

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