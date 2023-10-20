Bolu'da karı koca feci kazada hayatını kaybetti

BOLU'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan karı koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Kartalkaya Kayak Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden S.Ö. yönetimindeki 14 HB 177, karşıya geçmek isteyen Adem Bayrak (38) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Adem Bayrak ve yanında bulunan eşi Zeynep Bayrak (34) ağır yaralandı.

Adem Bayrak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne, Zeynep Bayrak ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karı koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.