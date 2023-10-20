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AB'de otomobil satışları 14 aydır artıyor!

AB'de otomobil satışları 14 aydır artıyor!

Avrupa Birliği’nde (AB) toplam otomobil satışları eylülde yıllık yüzde 9,2 artarak art arda artışını 14'üncü aya taşıdı.

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,2 yükselerek 861 bin 62 olarak belirlendi. Böylece, Avrupa otomobil pazarı tedarik zinciri sorunlarını aşarken, AB ülkelerinde otomobil satışları son 14 ay boyunca artışını sürdürdü.

Yakıt tiplerine bakıldığında benzinli araçlar eylül ayında da popülerliğini sürdürdü.

Eylülde AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,1 benzinli, 27,3’ü hibrit, 12,7’si dizel, 14,8'i tam elektrikli, 8,2’si fişli hibrit ve yüzde 2,8'i diğer yakıtlardan oluştu.

Geçen yıl yüzde 15,9 paya sahip olan dizel araçların payının eylülde yüzde 12,7'ye düşmesi dikkati çekti.

Elektrikli otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 yükselerek 127 bin 149'a ulaştı.

Otomobil satışlarında eylülde Macaristan hariç tüm pazarlarda yıl başından bu yana artış kaydedildi. Otomobil satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre Fransa'da yüzde 15,9, Almanya'da 14,5, İspanya'da 18,5 ve İtalya'da yüzde 20,5 arttı.

Öte yandan, birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Eylül 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 8 milyona yükseldi.

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